عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

أعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء، وعودته مجددًا لصفوف ناديه.



وأعلن النادي الأهلي رسميًا ظهر اليوم تعاقده كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.



وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك" :"‎الطيبون دائماً يفوزون في النهاية..الفوز الحقيقي هو العودة إلي اهل بيتي النادي الأهلي فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه".



ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.



أرقام "كهربا" طوال مسيرته مع الأندية التي مثلها :-



الزمالك

لعب 68 مباراة سجل 25 هدف وصنع 19 هدف



اتحاد جدة السعودي

لعب 53 مباراة سجل 24 هدف وصنع 9 أهداف



إنبي

لعب 35 مباراة سجل 8 أهداف صنع 2



لوزرين السويسري

لعب 19 مباراة سجل 7 أهداف صنع هدف



جراسهوبر السويسري

لعب 17 مباراة سجل هدفين صنع هدفين



ديسبورتيفو أفيس البرتغالي

لعب 5 مباريات سجل هدف وحيد.