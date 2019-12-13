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المملكة تدين هجوماً مسلحاً استهدف معسكر للجيش بالنيجر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:49 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المسلح، الذي استهدف معسكراً للجيش في النيجر، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى. 

كما جددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعباً.

هذا وأسفر الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس بالنيجر، عن سقوط 70 جنديًا وإصابة 30 آخرين، حسبما أفاد متحدث باسم جيش النيجر يوم الأربعاء.

وزارة الخارجية السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن العلاقات الخارجية الدبلوماسية مع الدول الأجنبية بالمملكة العربية السعودية، وهي أول وزارة أنشئت بالمملكة وقد تأسست في 29 رجب 1349هـ الموافق 19 ديسمبر 1930م، ثم تحولت بالأمر الملكي السامي إلى وزارة، وأول وزير لها الأمير فيصل بن عبدالعزيز، ثم تطورت وأصبح وزيرها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل آل سعود منذ 23 أكتوبر 2019م.

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الكلمات المفتاحية

النيجر المملكة الجيش

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