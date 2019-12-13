المملكة تدين هجوماً مسلحاً استهدف معسكر للجيش بالنيجر





أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المسلح، الذي استهدف معسكراً للجيش في النيجر، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى.





كما جددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعباً.





هذا وأسفر الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس بالنيجر، عن سقوط 70 جنديًا وإصابة 30 آخرين، حسبما أفاد متحدث باسم جيش النيجر يوم الأربعاء.



