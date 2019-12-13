مانشستر يونايتد ضد ألكمار 4-0 في دوري أبطال أوروبا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

تغلب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه ألكمار الهولندي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" 2020/2019.





مانشستر يونايتد ضد ألكمار في دوري أبطال أوروبا

افتتح آشلي يونج التسجيل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 53، وأضاف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 58، وأحرز خوان ماتا الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، واختتم ماسون جرينوود برابه أهداف اللقاء في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/4 لفريق مانشستر يونايتد .





وبدأ مانشستر يونايتد مباراته أمام ألكمار بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: سيرخيو روميرو.

خط الدفاع: آشلي يونج - أكسيل توانزيبي - هاري ماجواير - براندون وليامز.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - جيمس جارنر - أندرياس بيريرا.

خط الهجوم: خوان ماتا - ماسون جرينوود - أنتوني مارسيال.



وبهذه النتيجة، يتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة الـ 12 برصيد 13 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ألكمار الهولندي صاحب الوصافة.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ألكمار في دوري أبطال أوروبا:-



