فوائد صحية جمة للخضروات الورقية الخضراء





ذكر خبير التغذية الألماني هارالد زايتس، أن الخضروات الورقية الخضراء، مثل (السبانخ والكرنب والخس والبقدونس) تتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ حيث إنها تعطي الجسم العناصر المغذية وتعمل على تقوية المناعة وتساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.





وقال خبير التغذية الألماني ، إن الخضروات الورقية الخضراء تعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنها تزخر بالحديد وفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومجموعة فيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب.





وتعرف الخضروات الورقية الخضراء، بأنها قليلة السعرات الحرارية والدهون، وغنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، وتعمل على ضبط مستوى السكر بالدم وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ما يحد من نوبات الجوع الشديد، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.





ويرجع الفضل في اللون الأخضر إلى مادة الكلوروفيل، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، كما أنها تعمل على طرد السموم من الجسم، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.





وتحتوي الخضروات الورقية الخضراء أيضا على مواد مُرّة تعمل على تنشيط الهضم، وتمتاز بتأثير مُدر للبول، ما يساعد في محاربة احتباس السوائل بالجسم، وكلما كان لون الخضروات الورقية الخضراء داكنا، زادت نسبة المعادن والفيتامينات بها.



