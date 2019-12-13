Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوائد صحية جمة للخضروات الورقية الخضراء

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:44 م
Advertisements
خضروات
خضروات
الفجر السعودي
Advertisements

ذكر خبير التغذية الألماني هارالد زايتس، أن الخضروات الورقية الخضراء، مثل (السبانخ والكرنب والخس والبقدونس) تتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ حيث إنها تعطي الجسم العناصر المغذية وتعمل على تقوية المناعة وتساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وقال خبير التغذية الألماني، إن الخضروات الورقية الخضراء تعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنها تزخر بالحديد وفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومجموعة فيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب.

وتعرف الخضروات الورقية الخضراء، بأنها قليلة السعرات الحرارية والدهون، وغنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، وتعمل على ضبط مستوى السكر بالدم وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ما يحد من نوبات الجوع الشديد، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

ويرجع الفضل في اللون الأخضر إلى مادة الكلوروفيل، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، كما أنها تعمل على طرد السموم من الجسم، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتحتوي الخضروات الورقية الخضراء أيضا على مواد مُرّة تعمل على تنشيط الهضم، وتمتاز بتأثير مُدر للبول، ما يساعد في محاربة احتباس السوائل بالجسم، وكلما كان لون الخضروات الورقية الخضراء داكنا، زادت نسبة المعادن والفيتامينات بها.

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ أقل من ساعة

رسالة عصام الحضري لـ "كهربا" بعد انضمامه للأهلي

منذ أقل من ساعة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ أقل من ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

احذر يا أهلي.. نجوم الزمالك "فشلة" في القلعة الحمراء

منذ ساعتين

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status