Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجدة الطفل تكشف مفاجأة عن واقعة "قول لأبوك يجي ياخدك"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة الفيديو الذي تم تداوله لأم تضرب ابنها بطريقة وحشية وتجبره على توجيه رسالة لوالده لينفق عليه، ويأخذه للعيش معه، حيث كانت تردد الأم بالفيديو: "قول لأبوك يجي ياخدك أنا مش هربي ولاد حد".

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البلاغ بالواقعة وصلهم أمس، وتم على الفور التحرك بالتعاون مع النيابة العامة، وتم الوصول إلى مكان الأم بالعمرانية، وقبض عليها، واستدعى والد الطفل والجميع بالنيابة الآن.

وأضاف أن الأم تبرر الواقعة أنها زوجة ثانية، وطليقها لا يدفع النفقة، ويهددها بالولد، كاشفًا أنه رغم الضرب الذي تعرض له الطفل إلا أنه متمسك بالأم، ويبحث عنها، ويرفض تركها، ويجلس بجانبها، مؤكدًا أنهم سيتخذون قرار مناسب لمصلحة الطفل.
Advertisements

أخبار تهمك

رسالة عصام الحضري لـ "كهربا" بعد انضمامه للأهلي

منذ ساعة الا ربع

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعة و 16 دقيقة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

احذر يا أهلي.. نجوم الزمالك "فشلة" في القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

05:07 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status