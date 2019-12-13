نجدة الطفل تكشف مفاجأة عن واقعة "قول لأبوك يجي ياخدك"



وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البلاغ بالواقعة وصلهم أمس، وتم على الفور التحرك بالتعاون مع النيابة العامة، وتم الوصول إلى مكان الأم بالعمرانية، وقبض عليها، واستدعى والد الطفل والجميع بالنيابة الآن.



وأضاف أن الأم تبرر الواقعة أنها زوجة ثانية، وطليقها لا يدفع النفقة، ويهددها بالولد، كاشفًا أنه رغم الضرب الذي تعرض له الطفل إلا أنه متمسك بالأم، ويبحث عنها، ويرفض تركها، ويجلس بجانبها، مؤكدًا أنهم سيتخذون قرار مناسب لمصلحة الطفل.



كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة الفيديو الذي تم تداوله لأم تضرب ابنها بطريقة وحشية وتجبره على توجيه رسالة لوالده لينفق عليه، ويأخذه للعيش معه، حيث كانت تردد الأم بالفيديو: "قول لأبوك يجي ياخدك أنا مش هربي ولاد حد".