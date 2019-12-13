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ليبيا.. الجيش يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:18 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أسقط الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الجمعة، طائرة تركية مسيرة، دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوبي العاصمة الليبية "طرابلس"، التي أطلق الجيش عملية حاسمة؛ لتحريرها من الميليشيات المسلحة الليلة الماضية.

هذا وواصل الجيش الليبي تقدمه باتجاه قلب العاصمة، بعد أن سيطر على معسكر استراتيجي فيها مع بدء "معركة الحسم"، التي أطلقها قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الليلة الماضية.

وقال الجيش الوطني الليبي: إن "قواته تتقدم في محور عين زارة، ضمن معركة تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، التي تسيطر علي المدينة منذ سنوات".

وتمكن الجيش الوطني الليبي من السيطرة على معسكر حمزة الاستراتيجي في مدينة طرابلس، في وقت يواصل تقدمه باتجاه وسط المدينة.

ويأتي هذا التقدم في إطار المرحلة الثانية من العملية العسكرية، التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لإتمام تحرير مدينة طرابلس من الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها من العام 2015.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في محيط العاصمة الليبية، وأفاد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في وقت سابق، أن قوات الجيش تتقدم باتجاه قلب طرابلس، عبر المحاور كافة، مشيراً إلى أن "القوات تنفذ عمليات نوعية ضد الميليشيات داخل طرابلس".

كما أكد اللواء أحمد المسماري، على أن الجيش الليبي يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة فايز السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية "المسيرة".

ومساء الخميس، أعلن الجيش الليبي أن 11 مسلحا من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم للوحدات العسكرية في محور صلاح الدين بعد منحهم الأمان.

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ليبيا طرابلس طائرة تركية تركية تركيا الجيش الليبي

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