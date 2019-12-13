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شاهد.. أضخم مهرجان موسيقي على مستوى الشرق الأوسط في ختام مهرجان موسم الرياض

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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موسم الرياض
موسم الرياض
رشا عادل
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تحتضن العاصمة السعودية الرياض، أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، أيام 19 و20 و21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 100 فنان DJ عالمي وموسيقيين محليين وعرب، في احتفالية كبرى، تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

ويترقب محبو الهاوس والتكنو ميوزك وغيرها من الفنون العصرية، العروض الضخمة التي سترافق مهرجان مدل بيست بشغف كبير، إذ أنهم موعودون بتجربة شاملة تجمع ما بين الموسيقى والعروض التفاعلية الرائعة، وذلك على أرض منتجع درة الرياض "شمال العاصمة ومنذ طرح تذاكر المهرجان على الموقع الإلكتروني ومنافذ ميجا ستور، شهدت عمليات بيع التذاكر إقبالًا واسعًا من عشاق الموسيقى، فيما لا تزال الفرصة قائمة أمام الراغبين بالاستمتاع بالحدث بالحصول على تذاكرهم الخاصة.

ويضم المهرجان 5 مسارح رئيسية، يقدم كل منها تجربة مميزة ومشوقة تتناسب وطبيعة العروض التي ستشهدها. ويعتبر مسرح "بيغ بيست" والذي يشمل العروض الرئيسية أحد أبرز أركان مهرجان "مدل بيست" وهو أكبر مسرح في المهرجان ويستوعب أكثر من 45,000 شخص من عشاق الموسيقى والفن، وصمم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية الرائدة.

كما يضم المهرجان مسرح "أندرجراوند بيست 1 و2"، وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين. ومن بين المسارح أيضًا مسرح "داون بيست"، لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والايقاعات العالية، حيث يستضيف دي جي وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية.

بالاضافة أن المهرجان حرص  "مدل بيست"، ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة، فيما توجت الجهة المنظمة للمهرجان هذا الإنجاز الكبير بإنشائها مسرح (مدل تاون) كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل كشريان يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح.

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