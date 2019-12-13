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مفسرة أحلام تحذر من النوم في وقت المغرب: "موعد انتشار الشياطين" (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:22 م
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أحلام السيد
أحلام السيد
أمنية فوزي
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قالت أحلام السيد، مفسرة الاحلام، إن كل رؤية لها تفسير، موضحًا أن أفضل الرؤى ما كان بالأسحار إلى انعقاد الأنوار؛ من الساعة الواحدة إلى طلوع النهار.

وأضافت "السيد"، خلال حوارها مع برنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن وقت "القيلولة" من أفضل الرؤى أيضًا؛ أي من الظهر وحتى قبل صلاة العصر.

ونوهت مفسرة الأحلام، بأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، نهى عن النوم في وقت المغربية، ناصحة بعدم النوم في وقت المغرب، موضحة أنه موعد انتشار الشياطين.

وكانت فسرت رؤية الفستان الأبيض في المنام، قائلة: "عندما ترى الفتاة نفسها ترتدي فستان أبيض بدون أصوات وزغاريد وطبل ورقص، فهذا يكون أمر جيد، وعلى قدر جمال الفستان الذي ترتديه يكون العريس ملائم لها"، لقول الله سبحانه وتعالى: " هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ".
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مفسرة أحلام النوم وقت المغرب أحلام السيد

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