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وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسامح مع سلوكيات إيران

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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مارك إسبر
مارك إسبر
وكالات
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أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عدم تسامح واشنطن مع سلوكيات إيران.


وقال إسبر في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، إن طهران تواصل سلوكها المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أوضح إسبر أن إيران لا تزال تزعزع الاستقرار في العالم، وواشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها في جميع أنحاء العالم، خاصة أن داعش لا يزال يبحث عن مواطئ قدم جديدة في المنطقة.

وفرضت واشنطن عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري للمرة الأولى.

كما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني بحلول نهاية الأسبوع الجاري. 

وقال البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة تستهدف الأفراد الذين تراهم واشنطن مسؤولين عن التصرفات الإيرانية الخبيثة، بما فيها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في الخليج العربي الأسبوع الماضي.

و13 يونيو الجاري، تعرضت ناقلتان لهجوم في خليج عمان إحداهما تابعة لشركات شحن يابانية، أكدت أمريكا تورط إيران فيها.

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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الأمريكي واشنطن مارك اسبر عدم التسامح إيران

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