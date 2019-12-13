Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحرك عاجل من النائب العام بشأن فيديو تعذيب الطفل مروان

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:15 م
Advertisements
النائب العام
النائب العام
مروة هيكل
Advertisements
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

وبادرت النيابة العامة بالاتصال بوالد الطفل واستدعته وتستمع لأقواله، بينما انتقلت النيابة العامة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية.

وتبين وجود الطفل به ومن عنفته واتضح أن الطفل يدعى مروان وأن الأخيرة هي أمه؛ فاصطحبتهما وأختا له من أمه تواجدت معهما إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر تعذيب تحقيق الطفل مروان اخبار الحوادث

أخبار تهمك

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة عصام الحضري لـ "كهربا" بعد انضمامه للأهلي

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ أقل من ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

احذر يا أهلي.. نجوم الزمالك "فشلة" في القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

"آثار خنق حول الرقبة".. النيابة تستمع لأقوال والد الطفل المقتول بكرداسة

مخنوقا بسلك كهربائي.. مفاجآت جديدة في واقعة العثور على طفل بكرداسة

والد "ياسين" ضحية بالوعة "الهرم" يكشف تفاصيل وفاة نجله (فيديو)

والد ضحية بالوعة الصرف الصحي بالجيزة يروي تفاصيل الواقعة

أديب عن قرار النائب العام في قضية طفل "البالوعة": "اضرب المربوط يخاف السايب"

أديب عن تصريح مسئول شبكات الصرف بالعمرانية: "يعني المواطن يبعتلك لوكيشن البلاعات"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

05:07 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status