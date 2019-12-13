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مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:38 م
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بوابة الفجر
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن وجهة مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.


واكدت إذاعة الكادينا سير على أن مبابي اختار اللعب في ريال مدريد بدلا من برشلونة خاصة بعدما رفض فكرة تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.


وكتبت الصحيفة في تقريرها: يُريد مبابي اللعب في ريال مدريد ، الفرنسي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان رغم العروض البالغة الملايين التي تلقاها ، والسبب هو رغبته في اللعب لريال مدريد . اللاعب وعائلته يريدون الوصول الى ريال مدريد .


ويسعي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق بناء على توصيات من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.
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