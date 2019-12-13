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"نجوم مصر" تطرح مهرجان "أهلا بي أخصامي" عبر اليوتيوب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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مهرجان أهلا بي أخصامي
مهرجان "أهلا بي أخصامي"
سعد نبيل
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طرح فريق المهرجانات الشعبة "نجوم مصر"، بمشاركة اسامة الصغير وبالو، رمهرجان شعبي جديد يحمل اسم "اهلا بي اخصامي"، وذلك عبر القناة الرسمية للفريق عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ونال المهرجان إعجاب عدد كبير من الجمهور وعشاق فن المهرجانات.




مهرجان "أهلا بي أخصامي"، من غناء محمد الفنان وإسلام الأبيض وأسامة الصغير وبالو، ومن كلمات محمد الفنان، وتوزيع إسلام الأبيض، وعازف أورج أسامة الصغير، إدارة أعمال توتي الجنتل.


من كلمات مهرجان "أهلا بي اخصامي"

"بسجارة هشتريكم يالي الفركة بتعميكم، اوعا تفكر هرزيكوم أنا ياض سندال، لو المشاكل سيقاكو هتموتو مش هتسلكو، اوعا تفكر تندبني دا احنا الاباطال، اهلا بي اخصامي بتكش قدامي هعرفكم تمامي مبخدش بالاسامي، وعليكم مش هسمي ياللي انتو سبب همي، مبسش لاء حقي راجل وحر دمي".

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الكلمات المفتاحية

نجوم مصر نجوم مهرجانات شعبيه مهرجانات شعبي اهلا بي اخصامي

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