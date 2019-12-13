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ظهور فأر بستوديو "الحدث اليوم" وسط رعب وصراخ المذيعة (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:22 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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استضاف برنامج "بالتوقيت المحلي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ساحر يُدعى إبراهيم المصري، حيث قام ببعض الألعاب السحرية على الهواء.

وطالب الساحر "إبراهيم"، مقدمة البرنامج بكتابة اسم أكثر حيوان تخاف منه، فقامت بكتابة الفأر لتتفاجأ أنه أحضر لها معه صندوق بدخله فأر وقدمه لها كهدية على الهواء، مما جعلها تطلق الصرخات على الهواء.

كما أحضر ولاعة، وقطع ورقة فارغة من كراسة، ووضع على ورقة من كوتشينة، وقام بإشعال النيران فيها، ليتفاجئوا بوجود صورة الضيف الأخر بالبرنامج عليها محسن سعد مقلد الفنانين ولاعبي الكرة.

كما أحضر معه ظرف تضمن توقعاته لكافة نتائج الألعاب السحرية التي تمت على الهواء مع مقدمي البرنامج قبل حضوره.
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الكلمات المفتاحية

فار بستوديو الحدث اليوم الحدث اليوم اخبار مصر

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