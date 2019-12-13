بينهم طفلان.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالأقصر

وتعود البداية بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من أهالي شارع الزلفي، بأرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت، يفيد بنشوب حريق هائل داخل منزل، حيث تم الدفع على الفور بـ 6 سيارات الاطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين أن المنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن، وتقطن بداخله أسرته مستأجرة للمنزل، وانفجرت بداخله أسطوانة غاز، مما أدى إلى اشتعال النيران، وانهياره.



كما أسفر الحريق عن مصرع "محمد. ع" وزوجته "آية. ا"، ووطفلين صغيرين، بالإضافة إلى إصابة "محمود.م" 13 عامًا بكسر في القدم، و"جمال. م"، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.



وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخراج جثث الضحايا والمصابين من داخل المنزل، وتحويلهم إلى مستشفى أرمنت التخصصي، حيث تم ايداع جثامين المتوفين بالمشرحة، وحجز المصابين لتلقي العلاج.



وأعلنت سلطات مركز ومدينة أرمنت، أنه بتلقي غرفة عمليات محافظة الأقصر البلاغ، انتقل على الفور، اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات استخراج الضحايا من تحت الأنقاض.



وأكد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ارمنت، أنه تم التواصل مع التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الخيرية، حيث تم صرف مواد اغاثة ومواد غذائية للناجين وتقديم المساعدات اللازمة لهم.



شهدت مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، كارثة مفجعة، حيث لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وإصابة آخرين، إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم وانهياره، في مركز أرمنت جنوب غرب المحافظة.