Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة حوادث "الفجر": فكهاني يذبح شابا بحلوان.. ومقتل هارب من "الإعدام"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:51 م
Advertisements
نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

"نصاب الواتس آب".. عاطل استولى على أموال المواطنين بـ"عروض وهمية"
تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من شخصين –كلٌ على حدةٍ- بتضررهما من أحد الأشخاص تواصل معهما من خلال تطبيق "واتس آب" وإيهامهما بتقديم عروض لبيع أجهزة كهربائية وألعاب وفي سبيل ذلك قاما بتحويل مبالغ مالية إليه ولم يقم بتنفيذ الاتفاق، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تحريات المباحث توضح حقيقة اعتداء ضابط على مواطن بالجيزة
وردت شكوى من أحد المواطنين للأجهزة الأمنية بالجيزة، تضرر خلالها من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضررًا معنويًا، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"7 قضايا تهريب".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط 3 تجار مخدرات في منطقة السحر والجمال
أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة السحر والجمال عن ضبط كلٍ من:
عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍٍ العاشر بالشرقية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهما (60 جرام لمخدر الهيروين -250 جنيه)، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4 وراء مقتل هارب من "الإعدام" في الشيخ زايد.. و"الثأر" لغز الجريمة
كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة ملابسات قتل هارب من حكم بالإعدام، بطلقات نارية داخل مزرعة نخيل، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وذلك بسبب وجود خصومة ثأرية، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فكهاني يذبح شابا أمام الأهالي في حلوان
شهدت منطقة حلوان، حادثة بشعة حيث قام بائع فاكهة، بذبح شاب، أمام أعين الأهالي بمدينة حلوان، بسبب خلافات بينهما، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شرط مثير في عقد جوارديولا يقربه من برشلونة

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد توقيعه رسميا.. موقف لا ينسى بين كهربا ومدرب الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان

"هيروين" و"أسلحة نارية".. سقوط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

بحوزتهم هيروين وأسلحة نارية وبيضاء بمنطقة السحر والجمال.. ضبط 4 عناصر إجرامية

"هيروين" و"أسلحة نارية".. ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

"نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق

بـ"هيروين وحشيش".. سقوط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

04:00 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status