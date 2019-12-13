عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي





كشف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعاقده مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، رسميا، ظهر اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاري، وذلك لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم.





واحتفل الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإنضمام كهربا من خلال نشر فيديو مبهر لتقديمه، معلقا عليه "كهربا أهلاوي"، لييشهد تفاعلا كبيرا من جميع مشجعي المارد الاحمر.





موعد مباراة كهربا الأولى مع الأهلي





ومن المقرر أن يخوض كهربا أولى مواجهاته بقميص فريقه الجديد النادي الأهلي، أمام نظيره مصر المقاصة، يوم 1 يناير القادم، في مواجهة ستكون صعبة على المارد الاحمر أمام الفريق الفيومي العنيد.





ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خلال فترة الإنتقالات الشتوية من أجل المحافظة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.





ويأمل كهربا في استكمال سلسلة انتصارات فايلر مع الأهلي، حيث لم يتعرض المدرب السويسري لأي خسارة مع المارد الاحمر منذ توليه القيادة الفنة للمارد الأحمر.





وشهدت صفقة كهربا العديد من الأزمات قبل انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، بسبب تمسك الزمالك الكبير باللاعب، الأمر الذي جعله يترك النادي ويرحل إلى البرتغال من أجل العودة للأهلي من جديد.





ويذكر أن كهربا سبق له اللعب في صفوف ناشئين الأهلي قبل الرحيل إلى إنبي، قبل أن يخوض رحلة احترافية ويعود مجددا للدوري المصري عبر بوابة الزمالك، ليرحل عن الفريق متجها إلى أفيش البرتغالي، ليعود أخيرا إلى ناديه القديم الأهلي.



