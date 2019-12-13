كل ماتريد معرفته عن منتدى شباب العالم ٢٠١٩

تنطلق فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.





أولا: الجلسات النقاشية وورش العمل





· مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط أهم ما يميز أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة









· ورش عمل تحضيرية و أولى الفعاليات يوم ١٢ ديسمبر









· منطقة العروض المبتكرة ومسرح الشباب يؤكدان علي الابتكار والحداثة، وفعالية كبيرة للاحتفال بأعياد الميلاد.









· حاضنات ريادة الأعمال تتألق بمنصة خاصة وعروض محفزة ومناقشات هامة عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.









أعلن "منتدى شباب العالم" عن اجندة فعاليته النهائية والتي أطلقها الموقع وحسابات التواصل الاجتماعي للمنتدى والذي ينطلق رسميا غداً السبت الموافق ١٤ ديسمبر بمدينة شرم الشيخ بسيناء.





ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم





يشهد المنتدى عدة فعاليات وورش عمل وجلسات تحضيرية، وانطلقت أولي تلك الفعاليات الامس الخميس الموافق 12 ديسمبر وتستمر اليوم 13 ديسمبر بعدد من ورش العمل التحضيرية والتي تناقش العديد من القضايا الهامة منها:





1- مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة.





2 -شباب المتوسط: جذور مشتركة





3-تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.





4- سبل التعاون بين الشباب الإفريقي لتعزيز التنمية.





5- نموذج محاكاة: تيارات متبادلة.





6-الأمن الغذائي في العالم: مبادرات شبابية للتحرك.





7-تطبيقات الذكاء الاصطناعي و ريادة الأعمال .









فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم





بالتزامن مع انطلاق ورش العمل التحضيرية انطلقت أمس الخميس 12 ديسمبر منصة" Freedom.e “وهي ساحة كبيرة للإبداع والابتكار والتي تتيح للشباب الفرصة لاكتشاف الثقافات الجديدة من خلال أكبر تجمع لشباب العالم على أرض السلام، كما انطلقت أيضا فعالية بعنوان” الاحتفال بأعياد الميلاد "Christmas Tree Event، بالإضافة إلى الافتتاح الرسمي لمسرح شباب العالم اليوم13 ديسمبر.





ويبدأ الحفل الافتتاحي للمنتدى بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية غدا السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى على مدار يومي 15 و16 ديسمبر، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى، تنطلق فعاليات” “Startup vein و” Inspire.d” على هامش منتدى شباب العالم.





كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على تسع محاور رئيسية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.





تتعدد مجالات الجلسات يوم 15 ديسمبر حيث تشمل "جلسات " بعناوين "





1- التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين





2- أثر التغيرات المناخية على الانسانية.





3-التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي.





4- كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟





5- التعليم الفني والتدريب المهني: تطوير بيئة ريادة الأعمال.





6- سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة.





7- الأمن الغذائي في إفريقيا.





8- تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة.









10- كما تنطلق جلسة خاصة بـ WYF LABS.





أما يوم 16 ديسمبر فيشمل "جلسات" بعناوين:





1-الذكاء الأصطناعى والبشر: من المتحكم؟





2- آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا: فرص وتحديات.





3-المرأه والحق في التنمية.





4- التحديات التى تواجه العمل الإيداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية.





5-دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية.





6-كيف تبقي آمنا في العالم الرقمي.





7-مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.





8-تنمية رأس المال البشري: الفرص والتحديات.









9-

Block Chain : تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة





10-التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط.





11-دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك.





12- و تستمر الجلسة الخاصة بـ WYF LABS لليوم الثانى .



