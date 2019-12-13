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بعد توقيعه رسميا.. موقف لا ينسى بين كهربا ومدرب الأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:15 م
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كهربا
كهربا
حسن شحاتة
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعاقده مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، بشكل رسمي، لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ في شهر يناير المقبل.

ونشر الأهلي عبر حسابه الشخصي على "تويتر" فيديو مبهر لتقديم اللاعب، معلقا عليه "كهربا أهلاوي"، ليخطف الفيديو أنظار جميع مشجعي المارد الاحمر ويشهد تفاعلا كبيرا.

بعد توقيعه رسميا.. موقف لا ينسى بين كهربا ومدرب الأهلي

كشف بدر رجب، المدير الفني السابق لقطاع الناشئين في الأهلي، خلال تصريحاته لقناة "أبوظبي الرياضية"، عن موقف سابق له مع محمود عبد المنعم كهربا قائلاً: "فيه مواقف أثبت فيها كهربا شقاوته الكبيرة رغم سنه الصغير، فعندما قررت خصم الأموال التي يحصل عليها في إحدى المعسكرات بالنمسا بسبب أزمته مع أحد الأطفال، وجدته يذهب مع باقي اللاعبين الصغار ويشتري الكثير من الحلويات وشيبسي ومياه غازية بطريقة أكثر من الأطفال الآخرون".

وأضاف: " عنددما سألته من أين لك بهذه الأموال، أخبرني أنه عقب المران يتلاعب بالكرة أمام الأجانب بالفندق، الأمر الذي ينال إعجاب الأجانب ويعطونه الأموال".

واختتم بدر رجب تصريحاته "أسعدني ما فعله كهربا لأنه أثبت أنه ليس لاعب أنطوائي، وهذا يريح المدربين لأنه يفهم ما يريدونه سريعا".

ومن الجدير بالذكر أن كهربا كان قد فسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام ، وذلك قبل رحيله في وقت سابق عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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الكلمات المفتاحية

كهربا أهلاوي كهربا الاهلي

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