أول تعليق من المفوضية الأوروبية بعد فوز "جونسون" في الإنتخابات البريطانية





قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الوقت ”قصير للغاية“ لإبرام اتفاقية بشأن العلاقة الجديدة مع بريطانيا قبل نهاية 2020 .





وفي إشارة الى اتفاق محتمل للتجارة بين الجانبين، أبلغت فون دير لاين مؤتمرا صحفيا بعد أن حقق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فوزا سحقا في انتخابات عامة على وعد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من يناير كانون الثاني 2020 ”نهدف إلى صفر رسوم جمركية وصفر حصص وصفر إغراق وهذا مهم جدا لنا“.





وأضافت قائلة: ”نحن نعالج التحدي المتمثل في أن الوقت قصير جدا.. لدينا 11 شهرا للتفاوض حول قضايا شتى... الأمر لا يتعلق فقط بالتجارة، لكننا نتحدث أيضا عن التعليم والنقل وصيد الاسماك ومجالات أخرى كثيرة جدا تنتظر التفاوض“.