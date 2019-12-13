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بـ"كيلو استروكس".. حبس تاجري مخدرات في السلام

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:08 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة السلام الجزئية، بحبس مسجلين لحيازتهما مخدر الاستروكس بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، وطالبت بسرعة تحريات المباحث الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط مباحث قسم شرطة السلام ثان، "ح. ا". ف"، 21 سنة، عاطل، و"م. ه. ن"، 22 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بدائرة القسم، يستقلان السيارة رقم ب ج ج 847، فضى اللون "ملك الأول" وبحوزتهما "كيلو جرام إستروكس، وكيس بداخله مادة البودر التي تستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس، ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالي 1100 جنيه، 2 هاتف محمول".

وأضافت التحقيقات بمواجهتهما بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد التصنيع والاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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