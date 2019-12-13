Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أخر المطاف".. العرض الثاني لجامعة بدر بـ"كلية العلوم السينمائية المسرحية"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
تعاون فريق تمثيل كلية الفنون السينمائية والمسرحية، لتقديم عرض مسرحيا "اخر المطاف"، تحت رعاية عميد الكلية أيمن الشيوي.



ومن المقرر ان تقوم مسرحية 'اخر المطاف' يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين في تمام الساعة السادسة مساء، والحجز سوف يكون بأسبقية الحضور.


ومسرحية "أخر المطاف" من تأليف مؤمن عبده، وإخراج محمد زكي، والمخرجان التنفذيين خالد مانشي، فادي أحمد، ديكور وإضاءة مصطفى التهامي.


وقد شارك بالتمثيل في هذه المسرحية كلا من: عماد جلال، بيتر عياد، مينا فايق، عمرو نخلة، معاذ جاوتشو، شريف مجدي، محمد كمال، ليديا سليمان، حلا زلط، ايمي اسلام.


وعلى صعيد أخر سوف تكون مسرحية "أخر المطاف" العرض الثاني من جامعة بدر بعد العرض الاول في مسرحية "قواعد العشق الأربعون".



و تعتبر كلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعه بدر الكلية الخاصة الوحيدة علي مستوي مصر، التي تدرس كافة الفنون السينمائية والمسرحية.


وتضم الكلية العديد من الأقسام منها: التمثيل، السينما، الجيرافيك والميديا، الإنتاج التلفزيوني، التصميم، الفنون والموسيقي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعة الا ربع

أزمة نارية بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

3 سيناريوهات أمام فايلر لتوظيف كهربا في الأهلي

منذ 43 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ حوالي 3 ساعات

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:11 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status