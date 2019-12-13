"أخر المطاف".. العرض الثاني لجامعة بدر بـ"كلية العلوم السينمائية المسرحية"

تعاون فريق تمثيل كلية الفنون السينمائية والمسرحية، لتقديم عرض مسرحيا "اخر المطاف"، تحت رعاية عميد الكلية أيمن الشيوي.







ومن المقرر ان تقوم مسرحية 'اخر المطاف' يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين في تمام الساعة السادسة مساء، والحجز سوف يكون بأسبقية الحضور.





ومسرحية "أخر المطاف" من تأليف مؤمن عبده، وإخراج محمد زكي، والمخرجان التنفذيين خالد مانشي، فادي أحمد، ديكور وإضاءة مصطفى التهامي.





وقد شارك بالتمثيل في هذه المسرحية كلا من: عماد جلال، بيتر عياد، مينا فايق، عمرو نخلة، معاذ جاوتشو، شريف مجدي، محمد كمال، ليديا سليمان، حلا زلط، ايمي اسلام.





وعلى صعيد أخر سوف تكون مسرحية "أخر المطاف" العرض الثاني من جامعة بدر بعد العرض الاول في مسرحية "قواعد العشق الأربعون".







و تعتبر كلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعه بدر الكلية الخاصة الوحيدة علي مستوي مصر، التي تدرس كافة الفنون السينمائية والمسرحية.





وتضم الكلية العديد من الأقسام منها: التمثيل، السينما، الجيرافيك والميديا، الإنتاج التلفزيوني، التصميم، الفنون والموسيقي.