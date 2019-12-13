محافظ الفيوم يبحث تعظيم الاستفادة وتيسير إجراءات برنامج "مشروعك"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع ممثلي البنوك الشريكة فى العمل ببرنامج "مشروعك"، وذلك لتعظيم الاستفادة وتيسير الإجراءات لمنح القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعاتهم، مما يوفر فرص عمل حقيقية، ويحد من البطالة، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وهاني الحسيني مدير برنامج مشروعك بالمحافظة، وممثلي "مشروعك" بالمراكز المختلفة.





خلال اللقاء ناقش محافظ الفيوم والحضور آليات تيسير الإجراءات وتخفيف الاشتراطات وتذليل العقبات أمام الشباب المقبلين لفتح مجالات جديدة للرزق بما يرفع من المستوى الاقتصادي لأسرهم، ويتيح فرصة أكبر للانضمام لبرنامج مشروعك، بمجالات تسمين الماشية وفتح منافذ بيع المنتجات اليدوية والحرفية، وماكينات الخياطة وحضانات تفريخ البيض وتربية الطيور ومنافذ بيع العلافة وأدوات صناعة منتجات الألبان وغيرها من المشروعات.





أشار محافظ الفيوم إلى ضرورة التنسيق المشترك بين مندوبي البنوك ومسئولي برامج مشروعك بالمراكز المختلفة، مع تكثيف توعية المواطنين بفوائد البرنامج والإعلان عن المشروعات المتاحة وإجراءات التقديم بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتنظيم الملتقيات الشبابية للتعريف بالبرنامج والترويج له.





وأكد محافظ الفيوم على مراعاة هوية المكان حال أنشاء مشروعات البرنامج، لافتًا إلى أهمية تعميم تجربة تونس بعدد من القرى التى تتميز بمزايا نسبية، مشددًا على استخدام القروض فى الغرض التى خصصت من أجله وتكثيف المتابعة، بالإضافة الى العمل فى إطار الفريق الواحد بالتنسيق بين ممثلي البنوك ومسئولى برنامج مشروعك بالوحدات المحلية والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.





وأضاف "الأنصاري" بأن المحافظة تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها فى مصاف محافظات الصف الأول، مشددًا على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المملوكة للمحافظة ومنها مركز تشغيل الفتيات بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم.





وكشف محافظ الفيوم خلال اللقاء عن تشكيل لجنة من الديوان العام لتفقد مقرات مشروعك الستة بمراكز المحافظة المختلفة بداية الأسبوع القادم، وتوفير الخدمات والأدوات اللازمة لكل مقر من تجهيزات وخطوط نت وغيرها، على أن تدرج تلك المقرات ضمن مركز الخدمات التكنولوجية، موجهًا بجمع كافة المطالب لبحث أفضل الحلول لها.





وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ الفيوم على الجدية فى العمل، والتعاون البناء والمثمر بين ممثلي البنوك من جانب ومسئولي برنامج مشروعك من جانب آخر ليحقق البرنامج الأهداف المرجوة له بما يعود بالنفع على المواطن في الفيوم.



