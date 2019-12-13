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3 سيناريوهات أمام فايلر لتوظيف كهربا في الأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:13 م
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كهربا
كهربا
عبدالقادر عرابي
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أعلن الأهلي رسميا اليوم ضم محمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لينضم للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية لمدة أربع سنوات ونصف بدءا من يناير المقبل.

وبغض النظر عن سلوكياته المثيرة للجدل، فإن كهربا يعد إضافة قوية وكبيرة للنادي الأهلي، نظرًا لما يمتلكه من موهبة كبيرة وخبرة وفعالية على المرمى، إضافة لإجادته في أكثر من مكان في الملعب.


ويجيد كهربا اللعب في الجناح الهجومي الأيسر، وهو مكانه الأساسين بالإضافة لقدرته على لعب دور المهاجم الصريح والمهاجم المتأخر وصانع الألعاب، وبالتالي سيوفر كهربا عمقًا كبيرًا للأهلي ومدربه السويسري رينيه فايلر.


وأما فايلر ثلاثة سيانريوهات رئيسية، يمكن من خلالها توظيف كهربا وهي:

الجناح الهجومي في طريقة 4-3-3

يمتك الأهلي جناحين متألقين هما رمضان صبحي وحسين الشحات، وبالتأكيد سيكون كهربا هو الجناح الأبرز لخلافة الثنائي في الووقت الحالي، وربما يفتك موقع الجناح الأيسر بدلًا من رمضان صبحي، في حالة فشل الأهلي في الحفاظ عليه هذا الموسم.

أما في الوقت الحالي، فربما يلجأ فايلر للمداورة بين الثلاثي لإختيار إثنين في ظل كثرة المشاركات المحلية والأفريقية، لاسيما وأن كهربا لا يقل مستواه عن الشحات ورمضان، عكس بدلاء الأهللي الهجومينن أحمد الشيخ وجيرالدو اللذين يقل مستواهما كثيرًا عن اللاعبين الوجودين في الأجنحة الهجومية.

لذلك سيكون تشكيل الأهلي كالتالي.

الشناوي

هاني – ربيعة – أشرف – وحيد معلول
السولية – سليمان – أفشة
كهربا – أجايي – الشحات- رمضان

نتيجة بحث الصور عن كهربا الفجر

السيناريو الثاني – المهاجم الوهمي


بات من الواضح تفضيل فايلر لفلسفة المهاجم الوهمي، عوضًا على المهاجم الصريح، وتأصيل فكرة اللامركزية بين الثلاثي الأمامي.

وسبق لكهربا وأن شغل هذا الدور كثيرًا مع الزمالك ومنتخب مصر لا سيما في حقبة هيكتور كوبر، ورغم عدم إمتلاكه لقدرات بدنية عالية مثل أجايي، إلا أنه يجيد التحرك والإنطلاق من الخلف للأمام، وبالتالي قد يستغله فايلر في هذا المكان، ويصبح تشكيل الأهلي كما يلي.

الشناوي
هاني – ربيعة – أشرف – وحيد معلول
أفشة – السولية – وليد
رمضان – كهربا – الشحات


نتيجة بحث الصور عن كهربا الفجر


السيناريو الثالث – المهاجم المتأخر

يعب فايلر بطريقة 4-3-3، تتحول أثناء حيازة الكرة لطريقة 4-1-4-1 بتقدم الثنائي وليد وأفشة لشغل المنطقة أمام السولية، وعمل مثلثات مع الجبهتين، اليمني بقيادة هاني والشحات، واليسرى بقيادة رمضان ومعلول أو وحيد.

لكن إذا تأزمت الأمور، ربما يشترك كهربا بدلًا من وليد سليمان، وشغل دور المهاجم المتأخر خلف أجاي أو أزارو، في رسم 4-4-2، وفق التشكيل التالي.

الشناوي
هاني – ربيعة – أشرف – وحيد معلول
رمضان – أفشة – السولية – الشحات
كهربا – أجايي.
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