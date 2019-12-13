"تعليم القليوبية" تكرم طالبة ابتكرت اختراعا لتنقية مياه البحار: "أحلم أن أكون عالمة بـ ناسا"





حيث كرم مدير إدارة الموهوبين الطالبة إلهام أحمد عبد المنعم ناجي بمدرسةأاسماء بنت أبي بكر بإدارة العبور التعليمية والتي قدمت ابتكارا علميا حول تنقية المياة بالطاقة الشمسية وتنقية مياة البحار والمحيطات لتصبح صالحة للشرب والتي قالت إنها تأمل في أن تصبح عالمة بوكالة ناسا وأن تحصل على جائزة نوبل.



وكما تم تكريم الطالبة هلا هلال إبراهيم ياقوت عبد الفتاح بمدرسة أسماء بنت ابي بكر بإدارة العبور والتي قدمت ابتكارا لجهاز تنقية المياة الرمادية بنسبة 85% لتكون صالحة للشرب والزراعة معبرة عن طموحها في أن تصبح ضابطة شرطة في المستقبل.



وقال أشرف محمود إن المديرية بقيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تنتهج فكرا لرعاية الطلاب الموهوبين والمخترعين والمتميزين فى الأنشطة المختلفة باعتبارهم نواة للمستقبل.



ومن جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم إن هناك دعما حقيقيا ورعاية من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للطلاب الموهوبين والمتميزين انطلاقا من اهتمام الدولة بالإبداع والتميز كصناعة تربوية من خلال منح الثقة لشباب اليوم وجيل الغد تحقيقا لتنشئة متكاملة لمواطن مبدع متميز قادر على مجابهة تحديات المستقبل والانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أرحب، وإعداد قيادات طلابية تتسم بمقومات الإبداع والتميز وتدين بالولاء والانتماء للوطن وإعداد جيل من العلماء والباحثين فى المجالات العلمية وترسيخ أسلوب التفكير العلمي ودعم ثقافة البحث العلمي والإبداع وتبادل الخبرات بين الطلاب وتدريبهم على أسلوب البحث العلمي وتمكينهم من ربط المادة العلمية.

كرم أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من الطلاب المبتكرين والمخترعين بالإدارات التعليمية.