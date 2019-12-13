البابا تواضروس يستقبل مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا مع وفد من الأباء الكهنة وزوجاتهم، أمس في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





يأتي هذا اللقاء في نهاية الزيارة التي يقوم بها المطران لمصر حيث زار عددًا من الأديرة بالصعيد وكنائس مصر القديمة بالقاهرة.





كان البابا تواضروس قد عقد أمس اجتماعًا مع محرري مجلة الكرازة، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث شكرهم قداسته علي مجهوداتهم واهتمامهم بهذه الخدمة الكنسية،كما ناقش معهم إجراء بعض تجديدات على أبواب وصفحات المجلة لتغطي أخبار الكنيسة في مصر والمهجر، ولتشكل إضافة روحية لكل بيت، كما ناقش قداسته مع المحررين إضافة من الكُتاب، والابتعاد عن المقالات الطويلة، والاهتمام بفكرة الأعمدة المقروءة.



