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بالفيديو.. نانسي عجرم في مهمة إنسانية لإطلاق الصعيد كامب مع راعي مصر.. تعرف علي التفاصيل!

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:04 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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قامت الفنانة نانسي عجرم ومجلس أمناء مؤسسة راعي مصر الخيرية بأطلاق حملة الصعيد كامب والتي تستهدف،نشر الفكر التطوعي لدى الشباب من خلال دمجهم بالنشاط التطوعي ومشاركتهم في حملات مجتمعية للقرى الأكثر فقرا.

حيث قامت عجرم بمشاركة المؤسسة بتوزيع مس اعدات لاهالي واطفال منطقة الألج وزرايب ١٥ مايو

وقالت نانسى عجرم: "انا سعيدة بتلك الزيارة التي تمت دعوتي لها من مؤسسة راعي مصر من شخصيات وضع الله في قلوبها المحبة ،وشعور العطاء اجمل شعور في الدنيا ، العطاء يعطينا شعور مختلف عن كل المشاعر الأخرى فنحن نحيا ونعمل ولا نشعر بالفرح الا حين نفرح الغير".


وتابعت: "أرغب في شكر القائمين على راعي مصر لأنهم منحوني الفرصة اليوم لأكون جزء ولو بسيط في ادخال الفرحة على قلوب الأطفال ورؤية السعادة في عيونهم من تلقيهم اشياء بسيطة".


وأضافت:"أدعم بشدة مشروع العيادات المتنقلة والذي يعتبر ضرورة للقرى الفقيرة التي لا يملك أهلها أجر المواصلات والخدمات الصحية هي حق لهم وهو ما نأمل في المساعدة في تحقيقة اليوم نقل تلك الأسر من حالة العدم لحالة الحياة الأنسانية بتوفير الخدمات الصحية والتعليم والنقل والكهرباء وغيرها من حقوقهم".


واكدت نانسي عجرم ان جولتها تلك مع راعي مصر لدعم القرى الأكثر فقرا هي الأولى ولن تكون الأخيرة مؤكدة ان هذا جوهر دورهم كفنانين ان يعطي رسالة أن الانسان يجب أن يساعد أخوة الأنسان ونأمل ان نؤثر في جمهورنا لفعل المثل.

من جانبة قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعي مصر للتنمية"، في بيان اليوم، إن الفنانان يطلقان مبادرة "الصعيد كامب"، خلال الحفل، وتهدف لنشر الفكر التطوعي والمشاركة المجتمعية بين الشباب، "خاصة بعدما تلقيناه من ردود فعل إيجابية من الشباب الذين شاركوا معنا من قبل في القوافل العلاجية بالصعيد، وكذلك قوافل إعادة تأهيل المنازل بالقرى الأكثر فقرا".

وأضاف رمزي، أن فكرة "الصعيد كامب" تقوم على مساعدة الشباب المقبل على العمل التطوعي بمن هم في حاجة ماسة للمساعدة، حيث رصدنا العشرات بل مئات الشباب الراغبين في تقديم العون، لكن لا يعرفون أين ومتى وكيف تكون البداية، "وهنا يأتي دورنا حيث نشرف بالعمل مع مؤسسة (أنا أنسان للتنمية) في إطار شراكة مجتمعية تقدم خدمات إنسانية بمساعدة الشباب بشكل غير نمطي ومبتكر، ما يدفعهم بعد ذلك إلى العطاء وحب مساعدة الغير، وفق برنامج منظم يستغرق يومين فقط".


وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى زيارة الحالات المعدمة والأشد فقرا في صعيد مصر وبناء منازل الفقراء من قبل الشباب بنفسهم، وتركيب الأسقف والأرضيات والتشطيبات النهائية للبيوت، كذلك تنظيم القوافل الطبية والإشراف على انتظام عملها بالإضافة إلى توزيع الإعانات الموسمية من أغذية، لحوم، ملابس، وإعانات مدرسية على المستحقين.


يذكر أن مؤسسة "راعي مصر" شريك في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أعادت بناء وتأهيل نحو 250 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا، كما قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتدشين 8 مستشفيات متنقلة تحوي عيادات للباطنة والعظام والأسنان والرمد ومعمل للتحاليل وآخر للأشعة.
بالفيديو.. نانسي عجرم في مهمة إنسانية لإطلاق الصعيد كامب مع راعي مصر.. تعرف علي التفاصيل!
بالفيديو.. نانسي عجرم في مهمة إنسانية لإطلاق الصعيد كامب مع راعي مصر.. تعرف علي التفاصيل!
بالفيديو.. نانسي عجرم في مهمة إنسانية لإطلاق الصعيد كامب مع راعي مصر.. تعرف علي التفاصيل!
بالفيديو.. نانسي عجرم في مهمة إنسانية لإطلاق الصعيد كامب مع راعي مصر.. تعرف علي التفاصيل!
بالفيديو.. نانسي عجرم في مهمة إنسانية لإطلاق الصعيد كامب مع راعي مصر.. تعرف علي التفاصيل!
بالفيديو.. نانسي عجرم في مهمة إنسانية لإطلاق الصعيد كامب مع راعي مصر.. تعرف علي التفاصيل!
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نانسي

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