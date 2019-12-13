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بهذه الصورة احتفلت هيدي كرم بعيد ميلاد شقيقتها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنانة هيدي كريم، صورة جديدة لها في طفولتها برفقة شقيقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة تحمل شقيقتها ومرتدية "فستانًا باللون الابيض وكان شعرها قصير منسدل".


وعلقت هيدي، على الصورة قائلة:"احبك الان وإلي الابدان تكون محظوظًا لان يكون لديك اخت مثلك هو مثل هذه النعمة الحمدلله في كل عام وانتم بخير".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمرايه" وأضاف آخر "يا روحي ماشاءالله سكره بجد"ن وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حاوة في كل الاوقات".

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "كلبش 3"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار أكشن، وشارك في البطولة أمير كراره، والمسلسل من إخراج بيتر ميامي.
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