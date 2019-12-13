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محافظ الجيزة يكلف نوابه الجدد بملفات المراكز والمدن وخدمة المجتمع وتنمية البيئة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:49 م
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بوابة الفجر
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار بتحديد مهام النواب الجدد خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجة دون أي تقصير والاستفادة من الدماء الجديدة التي ضختها الدولة فى الأجهزة المحلية.

وجاء في قرار محافظ الجيزة تكليف المهندس إبراهيم ناجي الشهابي نائب المحافظ بالإشراف الإداري على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن الواقعة بنطاق المحافظة تحت إشراف المحافظ.

حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمباشرة اختصاصاتهم تحت اشراف نائب المحافظ ويكونوا مسئولين مسئولية كاملة امامه.

وشمل قرار المحافظ تكليف النائب بالاشراف الكامل على أداء فروع أجهزة هيئات المرافق العامة وفروع مديريات الخدمات الواقعة فى مناطقهم اضافه الى اعتماد لجان الموارد البشرية الخاصة بالديوان العام ومديريات الخدمات.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف الأستاذة هند أحمد محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة بالإشراف الإداري على ملف خدمة المجتمع والبيئة والتي تضم عدد من المجالات وهي وحدة تطوير العشوائيات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ومدينة الطلبة والطالبات وشئون المرأة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا ومحو الأمية والطفولة والأمومة وإدارة مشروعك ووحده مشروعك البنية الاساسية والجمعيات الأهلية.

كما كلف محافظ الجيزة النائبة بالتنسيق والمتابعة مع رئيس هيئة النظافة والتجميل وكذا مع مديريات الري والزراعة والطب البيطري فيما يتعلق بتنمية البيئة.

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