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"4 أكياس من الحشيش".. حبس ديلر الجيزة لاتجاره في المواد المخدرة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:36 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته لكمية من مخدر الحشيش بمنطقة المنيب بالجيزة، فيما طلبت التحريات

وكشفت التحقيقات، أن المتهم بحوزته 4 أكياس من مخدر الحشيش، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه بالمنطقة لترويجه وبيعه للمخدر، فيما ضبط بحوزته مبالغ مالية مقابل الاتجار

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل قبل ترويجه 4 أكياس تحتوى على مخدرالحشيش، وضبط بحوزته مبلغ مالى، وهاتف محمول.

وعقب ورود معلومات للرائد هشام فتحى، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب، تم ضبط المتهم والقبض عليه بحوزته 4 أكياس تحتوي على مخدر الحشيش.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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