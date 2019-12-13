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الفنان محمد محمود عبدالعزيز يفتتح مسجد الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:27 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة له مع اثنان آخرين من أمام مسجد "هيثم أحمد زكي" على حسابة الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "عبد العزيز" في الصورة  مع اثنان آخرين من أصدقاء هيثم أحمد زكي وكان يرتدي نظارة سوداء ولبس شتوي.


وعلق" عبدالعزيز" على الصورة قائلاً: "الحمد لله رب العالمين افتتاح مسجد أخونا الغالي هيثم أحمد زكي، ربنا يغفرلة ورحمة، ويرحمنا جميعاً يارب إن شاء االله، إلى أن نلتقي إن شالله نسألكم الدعاء لأبويا و"لهيثم" ولكل من رحلو عنا.


وفي سياق متصل، نشرت الفنانة ناهد السباعي صورتان للمسجد في صباح الجمعة وعلقت "قائلة : الجمعة السادسة لوفاة هيثم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تم بحمد الله بناء مسجد هيثم أحمد زكي في الجمعة السادسة، نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا وأموات المسلمين جميعاً، صحاب هيثم أحلى أصحاب في الدنيا أي حد يتمنى يبقى عنده أصحاب زيهم.

يذكر أن الفنان أحمد محمود عبد العزيز إبن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وأخوه الفنان كريم محمود عبد العزيز، تألق في الكثير من الأعمال الدراميا والسينيمائية
الفنان محمد محمود عبدالعزيز يفتتح مسجد الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)
الفنان محمد محمود عبدالعزيز يفتتح مسجد الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)
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