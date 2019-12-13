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ما السر في حب محمد الشرنوبي خطوبة الأكبر منه سنًا؟

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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دائمًا ما يشعل الفنان الشاب محمد الشرنوبي، مواقع التواصل الإجتماعي من خلال خطوباته التي دائمًا ما تكون أكبر منه سنًا وتنتهي بالفسخ والمشاكل.


أعلن محمد الشرنوبي، خطوبته على رانده رياضن مديرة أعمال الفنانة انغام، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور لهم خلال الخطوبة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجاءت هذه الخطبة بعد قصة حب جمعت بينهم منذ فتره قصيرة، واحتفل الشرنوبي بخطبته في حفل جمع العائلتين فقط بمنزل العروس.


ولكن هذه الخطبة اثارت الجدل على السوشيال ميديا بسبب فرق السن بينهم حيث ان رانده رياض، عندها 29 عام، بينما محمد الشرنوبي عنده 24 عام.

ولم تكن هذه المره الاولي التي يرتبط بها الشرنوبي بفتاه تكبره بعدة أعوام، حيث انه سبق وارتبط بالمنتجة ساره الطباخ، الذي تكبر ب 11 عامًا، وجاءت بعد قصة حب جمعتهم منذ 3 سنوات، ولكن سرعان ما انتهت خطوبتهم بالمشاكل، ومازال الشرنوبي ممنوع من احياء الحفلات والتعاقد على اي أعمال فنية بسبب المشاكل بينه وبين سارة الطباخ.
ما السر في حب محمد الشرنوبي خطوبة الأكبر منه سنًا؟
ما السر في حب محمد الشرنوبي خطوبة الأكبر منه سنًا؟
ما السر في حب محمد الشرنوبي خطوبة الأكبر منه سنًا؟
ما السر في حب محمد الشرنوبي خطوبة الأكبر منه سنًا؟
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الكلمات المفتاحية

مديرة اعمال انغام محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض وانغام راندا رياض

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