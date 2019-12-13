المركزي الروسي يخفض معدل الفائدة للمرة الخامسة

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، عن خفض معدل الفائدة الرئيسي من 6.50 بالمائة إلى 6.25 بالمائة.





وتتوافق تلك الخطوة على نطاق واسع مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خفض قدره 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة).





ويأتي قرار البنك بسبب التضخم السنوي والذي شهد تباطؤاً في نوفمبر إلى 3.5 بالمائة ثم إلى 3.4 بالمائة في ديسمبر ، ليكون دون المستهدف البالغ 4 بالمائة.





وألمح المركزي الروسي أنه قد ينظر في مدى الحاجة إلى مزيد من الخفض في معدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل بسبب تباطؤ التضخم.





وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، أبقى المركزي الروسي على تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الفترة من عام 2020 إلى 2022 دون تغيير.





ويتوقع أن يتزايد النمو الاقتصادي في البلاد بشكل تدريجي من نطاق يتراوح بين 0.8 إلى 1.3 بالمائة في العام الحالي إلى نسبة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة في عام 2022.





وارتفع سعر الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.8 بالمائة لتسجل 62.2249 روبل.