تعرف على أمنية البابا تواضروس للكنيسة في عام ٢٠٢٠

تحدث البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن أمنيته للكنيسة فى العام الجديد ٢٠٢٠ وقال: أتمنى السلام لمصر كلها وليس الكنيسة فقط، السلام حين يعم يظلل حياتنا، وينتشر من مؤسسة لأخرى، ومن بيت إلى بيت ومن جيل إلى جيل.





أما عن الأعياد فقد قال البابا: ميلاد المسيح فرحة خالصة نتذوقها بقلوبنا وأرواحنا، فننتقل من الصوم إلى الفطر والصلاة بالطقس الفرايحى وهي فرحة تخترق الوجدان.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد نشرت منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بعض تصريحات البابا تواضروس فى حواراته التى أجراها مع بعض الصحف





كما عقد البابا تواضروس أمس اجتماعًا مع محرري مجلة الكرازة، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث شكرهم قداسته علي مجهوداتهم واهتمامهم بهذه الخدمة الكنسية،كما ناقش معهم إجراء بعض تجديدات على أبواب وصفحات المجلة لتغطي أخبار الكنيسة في مصر والمهجر، ولتشكل إضافة روحية لكل بيت، كما ناقش قداسته مع المحررين إضافة من الكُتاب، والابتعاد عن المقالات الطويلة، والاهتمام بفكرة الأعمدة المقروءة.



