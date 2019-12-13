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محمود الليثي مع "معزة" أعرف التفاصيل (صورة)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:33 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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نشر الفنان الشاب محمود الليثي، صور له علي صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، برفقة المذيعة شرين هاني.


ظهر في الصورة محمود الليثي مع المذيعة، من داخل المزرعة، وعلق علي الصورة قائلاً: " قريبا، في هذا المكان الرائع jojos ranch، في برنامج تليفزيوني On set علي قناة On E".

ويذكر أن الليثي شارك فى رمضان الماضي فى بطولة مسلسل "الزوجة 18" والذي شاركه فى بطولته كل من حسن الرداد وناهد السباعى ونجلاء بدر وهيدي كرم وسلوى خطاب.

انضم محمود حديثًا لمسلسل " النهاية"، المقرر عرضه في رمضان، والذي يجسد بطولته الفنان يوسف الشريف، بدأ "الليثي" تصوير مشاهده في الأردن مع بطل العمل يوسف الشريف، والفنانة ناهد السباعي.
محمود الليثي مع "معزة" أعرف التفاصيل (صورة)
محمود الليثي مع "معزة" أعرف التفاصيل (صورة)
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الكلمات المفتاحية

محمود الليثي

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