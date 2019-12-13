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جامعة بدر في استقبال الفنان كريم محجوب لمسرحية 'أخر المطاف'
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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روان هيثم محمد
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نشر الفنان كريم محجوب بوستر ترويجي يعلن عن تواجده بكلية العلوم السينمائية في جامعة بدر يوم الاحد الموافق 22 ديسمبر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب "محجوب" على هذا البوستر قائلا: مسرحية اخر المطاف، بطولة شباب كلية السينما والمسرح في جامعة بدر.
واضاف "محجوب" قائلا: يوم الاحد ٢٢ ديسمبر، هستناكوا هناك.
وعلق احد المتابعين عليه قائلا: تنور يا فنان، الجامعة هتنور بوجودك.
وفي سياق أخر قدم "محجوب" عدة اعمال فنية منها: العادلون، بوابة الزمن، حدوتة مرة.
وكما انه قام بإخراج مسرحية "كنت هنا من قبل".
وكتب "محجوب" على هذا البوستر قائلا: مسرحية اخر المطاف، بطولة شباب كلية السينما والمسرح في جامعة بدر.
واضاف "محجوب" قائلا: يوم الاحد ٢٢ ديسمبر، هستناكوا هناك.
وعلق احد المتابعين عليه قائلا: تنور يا فنان، الجامعة هتنور بوجودك.
وفي سياق أخر قدم "محجوب" عدة اعمال فنية منها: العادلون، بوابة الزمن، حدوتة مرة.
وكما انه قام بإخراج مسرحية "كنت هنا من قبل".
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