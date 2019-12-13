خلال 24 ساعة.. ضبط 260 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين، ارتكبوا 21 حادث.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 260 قضية مخدرات بحوزة 267 متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 58،100 كيلو جرام

كمية من مخدر الحشيش وزنت 11،349 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،721 كيلو جرام

كمية من مخدر الشابو وزنت 559 جرام

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 100 جرام

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3،329 كيلو جرام

كمية من مخدر الفودو وزنت 38 جرام

عدد 4026 قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين:

ضبط (73) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (23) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط (343) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:

إعادة سيارة- 2 دراجة نارية

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 28903 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين:

فحص 86 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 218 قطعة سلاح ناري، بحوزة 187 متهما، وذلك على النحو التالي:17 بندقية آلية.3 بنادق رصاص.37 بندقية خرطوش.17 طبنجة.144 فرد محلي.285 طلقة مختلفة الأعيرة.20 خزينة متنوعة.224 قطعة سلاح أبيض.في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 82941 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:361 حكم جناية.24719 حكم حبس جزئى.4736 حكم حبس مستأنف.42077 حكم غرامة.11048 حكم مخالفة.