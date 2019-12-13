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ضبط 3 تجار مخدرات في منطقة السحر والجمال

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة السحر والجمال عن ضبط كلٍ من:
عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍٍ العاشر بالشرقية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهما (60 جرام لمخدر الهيروين -250 جنيه).

وكما تم ضبط عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 150 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالي - هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

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