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"الأرصاد" تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:50 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحة أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، مصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى الاثنين وتكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد يوم الأحد.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن هناك نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

كما تنشط الرياح على البحر المتوسط وتؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة اعن المعدل الطبيعي بنحو 3-4 درجات على شمال البلاد ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارًا من يوم الأثنين.
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