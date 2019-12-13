"الأرصاد" تحذر من طقس الأسبوع المقبل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحة أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، مصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى الاثنين وتكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد يوم الأحد.





وأوضحت الهيئة في بيانها، أن هناك نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.



