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شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام النادي الأهلي بتقديم لاعبه الجديد محمود عبد المنعم كهربا بطريقة جديدة، بعدما تم عمل فيديو خاص له.

ومن المنتظر، أن يخضع كهربا لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الحالية وحتى موعد قيده في القائمة المحلية أول يناير المقبل، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق عقب قيده في القائمة مباشرة.
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