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بمناسبة عيده.. تعرف على الأنبا هرمينا الذي اعترفت الكنيسة به

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:34 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بتذكار نياحة ( رحيل) القديس الأنبا هرمينا السائح.

وبحسب كتاب التاريخ الكنسي ( السنكسار)، أن القديس هرمينا ولد في ضواحي بهنسا في عهد الإحتلال الروماني في مصر، وكان هذا القديس يعمل راعيًا للاغنام.

قد منحه الله درجة روحية عالية فارسل له القديسين الرسولين يوحنا وبطرس اللذان اخذاه الي الدير ليتم رهبنته، واصبح هذا القديس الي درجة القداسة العالية ليصبح من الاباء السواح.

وعاش هذا القديس حياة قداسة بعد جهاد ستين عامًا لم يعط فيها لجسده راحة يومًا واحدًا وكان ذلك في يوم 2 كيهك وقام بدفنه الأنبا يوساب والقديس أباهور وقبره موجود في الدير المعروف باسمه حتى الآن.

يذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال جلسته السنوية العامة في منتصف يونيو الماضي، بدير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البداري التابع لإيبارشية أسيوط. 

ويشار الى أن الدير هو الوحيد لوحيد على مستوى العالم باسم الأنبا هرمينا السائح، والدير له طابع خاص سواء من الناحية المعمارية أو من الناحية الروحية.

ويتكون الدير من كنيسة واحدة تتوسط الدير وهي من أعظم الكنائس الأثرية الباقية حتى الآن، والكنيسة تتكون من الداخل من صحن كبير تعلوه القباب وهي مكونة من قسمين.
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الكلمات المفتاحية

الكنيسة القبطية البابا تواضروس الانبا هرمينا

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