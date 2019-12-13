وزيرة التضامن: حضور السيسي لجلسة المرأة في منتدى أسوان يعكس اهتمامه بدورها

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، يعكس اهتمام الرئيس بقضايا المرأة، ودورها في أفريقيا.





وأشارت "غادة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الجلسة تضمنت مداخلات هامة جدا من نماذج للمرأة الأفريقية، موضحة أن الجلسة أوصت أن يكون هناك اهتمام بمشاركة المرأة الأفريقية في الجلسات التي تتعلق بقضايا الأمن والسلم.



