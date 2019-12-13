مقابل شرط جزائي.. مينامينو أول صفقة نارية لليفربول في الانتقالات الشتوية

أنهى ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع الياباني مينامينو لاعب سالزبورج النمساوي، ليدعم صفوف فريق الريدز، في أولى صفقات يناير الشتوية.





مينامينو ينتقل إلى ليفربول





وانتقل مينامينو إلى صفوف ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مقابل دفع قيمة الشرق الجزائي المقدر بـ7.75 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.





مينامينو ينضم في يناير





وأضافت "ميرور"، أن مينامينو سيخضع للكشف الطبي، في الفترة المقبلة، ومن المقرر أنه سينضم رسمياً في يناير، بعد إنهاء كافة الإجراءات.





الفرق التي لعب لها مينامينو





لعب مينامينو في صفوف نادي سيريزو أوساكا الياباني، وانتقل إلى سالزبورج، في يناير 2015، مقابل 800 ألف يورو، مقابل 6 سنوات تننتهي بصيف 2021، وتم وضع شرط جزائي بسيط في عقده، بلغ 7.75 مليون إسترليني.





أرقام مينامينو مع سالزبورج





لفت مينامينو الأنظار إليه، حيث أحرز 9 أهداف، وشارك في صناعة 11 هدف، بالموسم الحالي، في 22 مباراة لعبها مع سالزبورج في كل المسابقات.





مينامينو يتألق أمام ليفربول





وتألق مينامينو في مباراة فريقه ضد ليفربول، حيث لفت نظر كلوب بشده، ونال احترام جميع لاعبي الريدز، في المباراة التي أقيمت بالنمسا، في آخر جولة بمجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز محمد صلاح ورفاقه بالمباراة والصعود إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.



