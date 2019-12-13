Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقابل شرط جزائي.. مينامينو أول صفقة نارية لليفربول في الانتقالات الشتوية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:07 م
Advertisements
مينامينو
مينامينو
Advertisements
أنهى ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع الياباني مينامينو لاعب سالزبورج النمساوي، ليدعم صفوف فريق الريدز، في أولى صفقات يناير الشتوية.

مينامينو ينتقل إلى ليفربول

وانتقل مينامينو إلى صفوف ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مقابل دفع قيمة الشرق الجزائي المقدر بـ7.75 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

مينامينو ينضم في يناير

وأضافت "ميرور"، أن مينامينو سيخضع للكشف الطبي، في الفترة المقبلة، ومن المقرر أنه سينضم رسمياً في يناير، بعد إنهاء كافة الإجراءات.

الفرق التي لعب لها مينامينو

لعب مينامينو في صفوف نادي سيريزو أوساكا الياباني، وانتقل إلى سالزبورج، في يناير 2015، مقابل 800 ألف يورو، مقابل 6 سنوات تننتهي بصيف 2021، وتم وضع شرط جزائي بسيط في عقده، بلغ 7.75 مليون إسترليني.

أرقام مينامينو مع سالزبورج

لفت مينامينو الأنظار إليه، حيث أحرز 9 أهداف، وشارك في صناعة 11 هدف، بالموسم الحالي، في 22 مباراة لعبها مع سالزبورج في كل المسابقات.

مينامينو يتألق أمام ليفربول

وتألق مينامينو في مباراة فريقه ضد ليفربول، حيث لفت نظر كلوب بشده، ونال احترام جميع لاعبي الريدز، في المباراة التي أقيمت بالنمسا، في آخر جولة بمجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز محمد صلاح ورفاقه بالمباراة والصعود إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجم سالزبورج مينامينو ينتقل إلى ليفربول مينامينو ليفربول صفقة ليفربول الجديدة الياباني مينامينو

أخبار تهمك

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 12 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 6 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

مسلم وهداف سالزبورج.. من هو الإسرائيلي مؤنس دبور زميل صلاح المحتمل في ليفربول؟

"هداف الدورى النمساوى"..ما لا تعرفه عن "مؤنس دبور" المرشح لـ"ليفربول"

ترتيب مجموعة ليفربول بعد خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم فى دورى ابطال اوروبا والتشكيل المتوقع

صلاح يسجل هدفًا عالميًا ويقود ليفربول للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ليفربول يستعد لضم أول صفقاته الشتوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

عاجل.. كهربا في الأهلي

11:53 ص

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status