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كواليس جلسة فايلر مع عبد الحفيظ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، علي هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري.



وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن الجلسات التنسيقية التي تجمع الثنائي بشكل شبه يومي للترتيب للمرحلة المقبلة والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالجانب الإداري للفريق.



كما حرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في بعض الأمور الفنية والتأكيد على أهمية التركيز في تحديات المرحلة القادمة التي تبدأ بمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع اللاعب جيرالدو في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود في الدوري .



وجاءت جلسة فايلر مع جيرالدو ضمن الجلسات التي يحرص على عقدها مع اللاعبين؛ لتحفيزهم والحديث في بعض الأمور الخاصة بالجانب الفني.
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع اللاعب جيرالدو في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود في الدوري .



وجاءت جلسة فايلر مع جيرالدو ضمن الجلسات التي يحرص على عقدها مع اللاعبين؛ لتحفيزهم والحديث في بعض الأمور الخاصة بالجانب الفني.


وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية.
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الكلمات المفتاحية

فاييلر سيد عبد الحفيظ الاهلي

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