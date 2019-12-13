الزمالك يتقدم على فريق الشباب بثلاثية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره الشباب مواليد ٩٩ بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



سجل إمام عاشور الهدف الاول للفريق من رأسية قوية بعد تنفيذ عرضية من كرة ثابتة في الدقيقه الرابعة، وفي الدقيقة ٢٢ يضيف الفريق الهدف الثاني عن طريق كريم بامبو من رأسية قوية اثر متابعة لضربة حرة مباشرة نفذها مصطفى فتحي، بعدها يضيف بامبو الهدف الثالث برأسية قوية بعد عرضية إمام عاشور في الدقيقة ٢٦ من عمر اللقاء.



وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة بيراميدز أمس راحة من مواجهة فريق الشباب والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

