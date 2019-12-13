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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الحركة الملاحية والانشطة البحرية بالميناء حيث تستعد العبارة كوين نفرتيتى لمغادرة الميناء متجهة لميناء الغردقة.

وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية واعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء وانها تسير بصورة طبيعية ويتم المتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
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ميناء شرم الشيخ موانئ حالة البحر اعادة فتح ميناء شرم الشيخ

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