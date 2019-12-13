إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الحركة الملاحية والانشطة البحرية بالميناء حيث تستعد العبارة كوين نفرتيتى لمغادرة الميناء متجهة لميناء الغردقة.



