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عاجل.. انفجار في ألمانيا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، إصابة 25 شخصا على الأقل بانفجار في مدينة بلانكنبرغ شرق ألمانيا.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..
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انفجار ألمانيا ألمانيا أخبار ألمانيا

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