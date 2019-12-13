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سلسلة هواتف Oppo Reno 3 تحصل على هوائي بزاوية 360 درجة لاستقبال إشارة أفضل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
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Oppo Reno 3
Oppo Reno 3
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كشف مسؤول تنفيذي رفيع في Oppo أن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro الجديدة سيحتويان على تصميم هوائي محيطي بزاوية 360 درجة لاستقبال إشارة أفضل للحفاظ على استقرار الشبكة بغض النظر عن الطريقة التي يمسك بها المستخدمون الهاتف.

هذا سيكون مفيدًا عندما يحتاج المستخدمون إلى اتصال أسرع وأكثر استقرارًا لمهام مثل بث الفيديو أو استخدام الألعاب عبر الإنترنت التي تتطلب المزيد من استقرار الاتصال، وأن تصميم الهوائي الذي سيحيط تقريبا الإطار الكامل للهاتف سيضمن استقبال إشارة أفضل.

وقد تم رصد هاتف Oppo Reno 3 على قاعدة بيانات AnTuTu، وسجل 379839 نقطة في اختبار قياس الأداء، ويأتي الهاتف مع معالج MediaTek MT6885 SoC الذي لم يُعلن عنه بعد.


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