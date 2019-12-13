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عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا قبل المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

وانتظم الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى أزارو من الآم التي اشتكى منها بالأمس في العضلة الضامة والتي استدعت تدخل خالد محمود طبيب الفريق خلال المران.

كما تعافى صلاح محسن من الإصابة التي لحقت به بكدمة في وجه القدم والتي أجبرته على مغادرة المران بالأمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب الذي يحتل الصدارة لكن الفريق الأحمر يتبقى له مباراتين مؤحلتين.

وكان الأهلي قد حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.
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الكلمات المفتاحية

وليد أزارو صلاح محسن الأهلي أخبار الأهلي

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