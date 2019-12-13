"العصار" و "المصيلحي" يناقشان موضوعات التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وذلك لمناقشة موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين.





يأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تصنيع الصوامع الحقلية.

ومخازن الغلال سواء في مصر أو خارجها لصالح الدول الإفريقية، إلي جانب رفع كفاءة الصوامع الموجوده حاليا من نوعية ""بلومبرج"، كما تم تناول التعاون في مجال تطوير المطاحن وتوريد زيت الطعام و الموقف التنفيذي لمشروع تنقية بطاقات التموين و تشغيل احد المخابز التابع لإحدى شركات الانتاج الحربى.





من جانبه أكد المصيلحي علي أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلي اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم في نجاح تنفيذ موضوعات التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة في الحفاظ على الحبوب وخاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التي تضمن حفظاً وتداولاً آمناً ومجدياً للحبوب لما فيه صالح المواطن المصري.