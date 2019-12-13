Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسماء أبو اليزيد تغازل جمهورها بصورة في "ضوء الشمس "

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
Advertisements
أسما أبو اليذيد
أسما أبو اليذيد
سيدة صادق
Advertisements
قامت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بنشر صورة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "أبو اليذيد" وهي في ضوء الشمس وكانت ترتدي بلوزة مخططة أبيض في أخضر وتنظر في عمق واعتمدت على تسريحه عادية بينما طلت بدون مكياج مما أظهر طبيعة ملامحها الجميلة الجذابة.


وعلقت "أبو اليذيد" على الصورة قائلة: "صباح الخير"، وتبادل جمهورها التعليقات معها معبرين عن سعادتهم  برؤيتها، وكانت تعليقاتهم كالأتي: صباح القمر، صباح العسل، يا سمرا، الجمال والسما المصري الأصيل".


يشار إلى أن أسماء أبو اليزيد حصلت مؤخراً على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر.

وتقوم حاليًا بتصوير مسلسل "الأنسة فرح" مع الفنانة رانيا يوسف، والفنان محمد الكيلاني، والفنان أحمد مجدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الممر أسما أبو اليذيد

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 21 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ 34 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ أقل من ساعة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ يوم

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ نصف ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

موضوعات متعلقة

ديانا كرزون ومروان خوري يتعاونان في برنامج جديد

شاهد.. حنان مطاوع تغازل جمهورها بأحدث إطلاله لها (صور)

هبة مجدي تغازل جمهورها بإطلالة جديدة (صور)

"بظهر عارٍ" أروى جودة تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها

شاهد.. إطلالة نسرين طافش قبل بدأ افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بوسي بإطلالة سوداء في المؤتمر الصحفي الخاص بمسلسل "الديفا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

10:46 ص

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status