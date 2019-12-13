أسماء أبو اليزيد تغازل جمهورها بصورة في "ضوء الشمس "





وظهرت "أبو اليذيد" وهي في ضوء الشمس وكانت ترتدي بلوزة مخططة أبيض في أخضر وتنظر في عمق واعتمدت على تسريحه عادية بينما طلت بدون مكياج مما أظهر طبيعة ملامحها الجميلة الجذابة.









وعلقت "أبو اليذيد" على الصورة قائلة: "صباح الخير"، وتبادل جمهورها التعليقات معها معبرين عن سعادتهم برؤيتها، وكانت تعليقاتهم كالأتي: صباح القمر، صباح العسل، يا سمرا، الجمال والسما المصري الأصيل".









يشار إلى أن أسماء أبو اليزيد حصلت مؤخراً على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر.





وتقوم حاليًا بتصوير مسلسل "الأنسة فرح" مع الفنانة رانيا يوسف، والفنان محمد الكيلاني، والفنان أحمد مجدي.

قامت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بنشر صورة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".